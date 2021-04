Giro delle Fiandre 2021, Michael Schär dopo l’assurda squalifica: “Nessuno può toglierci momenti come questi” (Di lunedì 5 aprile 2021) È stato l’argomento del giorno, molto di più della splendida vittoria di Kasper Asgreen su Mathieu van der Poel. La squalifica da parte della giuria al Giro delle Fiandre 2021 inflitta a Michael Schär non è andata giù a molti corridori e addetti ai lavori. L’elvetico dell’AG2R Citroen ha passato una borraccia a dei tifosi, in un’area nella quale, secondo le nuove regole, non è consentito farlo. Lo svizzero oggi si è espresso pubblicamente sul suo profilo Facebook: “Lo ricordo come fosse ieri, i miei genitori hanno portato me e mia sorella al Tour de France 1997 nel Giura. Abbiamo guidato lungo il percorso e aspettato lì per ore in mezzo alla folla. Finalmente la carovana pubblicitaria è arrivata e abbiamo preso alcuni dolcetti. Poi sono arrivate le ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) È stato l’argomento del giorno, molto di più della splendida vittoria di Kasper Asgreen su Mathieu van der Poel. Lada parte della giuria alinflitta anon è andata giù a molti corridori e addetti ai lavori. L’elvetico dell’AG2R Citroen ha passato una borraccia a dei tifosi, in un’area nella quale, secondo le nuove regole, non è consentito farlo. Lo svizzero oggi si è espresso pubblicamente sul suo profilo Facebook: “Lo ricordofosse ieri, i miei genitori hanno portato me e mia sorella al Tour de France 1997 nel Giura. Abbiamo guidato lungo il percorso e aspettato lì per ore in mezzo alla folla. Finalmente la carovana pubblicitaria è arrivata e abbiamo preso alcuni dolcetti. Poi sono arrivate le ...

