Covid: record di casi in Iran, mai così tanti in 4 mesi (Di lunedì 5 aprile 2021) L'Iran ha registrato il numero più alto di nuovi di coronavirus degli ultimi quattro mesi. Lo ha annunciato la portavoce del ministero della Sanità, ima Sadat Lari. Nelle ultime 24 ore, sono state 13. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 aprile 2021) L'ha registrato il numero più alto di nuovi di coronavirus degli ultimi quattro. Lo ha annunciato la portavoce del ministero della Sanità, ima Sadat Lari. Nelle ultime 24 ore, sono state 13.

Advertising

Agenzia_Ansa : Confcommercio: attività chiuse per Covid ma Tari a livello record. 'Tassa rifiuti nel 2020 a 9,7 miliardi, danno e… - giornaleradiofm : Covid: record di casi in Iran, mai così tanti in 4 mesi: (ANSA) - ROMA, 05 APR - L'Iran ha registrato il numero più… - iconanews : Covid: record di casi in Iran, mai così tanti in 4 mesi - AcerboLivio : Effetto Covid sulle Pensioni: risparmio record a causa di migliaia di anziani morti - lore944 : RT @anubi_matt: Mentre #Israele si mette al riparo dal #COVID19 record di contagi nei territori palestinesi -