Covid, in Inghilterra tamponi gratis per tutti 2 volte a settimana (anche senza sintomi) (Di lunedì 5 aprile 2021) Covid, una grande novità. Da venerdì 9 aprile tamponi gratis due volte a settimana per tutti i cittadini in Inghilterra. Lo ha annunciato il governo britannico in una nota, precisando... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 5 aprile 2021), una grande novità. Da venerdì 9 apriledueperi cittadini in. Lo ha annunciato il governo britannico in una nota, precisando...

Advertising

vancinimaria : RT @michelelizzi: Covid, rivoluzione in Inghilterra: tamponi gratis per tutti 2 volte a settimana (anche in assenza di sintomi) https://t.c… - stoelcker : RT @ilmessaggeroit: Covid, rivoluzione in Inghilterra: tamponi gratis per tutti 2 volte a settimana (anche in assenza di sintomi) https://t… - maddamasu : RT @michelelizzi: Covid, rivoluzione in Inghilterra: tamponi gratis per tutti 2 volte a settimana (anche in assenza di sintomi) https://t.c… - michelelizzi : Covid, rivoluzione in Inghilterra: tamponi gratis per tutti 2 volte a settimana (anche in assenza di sintomi) - LinaVadal : RT @ilmessaggeroit: Covid, rivoluzione in Inghilterra: tamponi gratis per tutti 2 volte a settimana (anche in assenza di sintomi) https://t… -