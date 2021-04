Covid | 10 680 positivi | 296 vittime

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 10.680 nuovi contagi (102mila tamponi) e altri 296 morti - MediasetTgcom24 : Covid, 10.680 nuovi casi su 102.795 tamponi e altri 296 decessi #Coronavirus - Ragusanews : Covid Italia, 5 aprile: 10.680 nuovi casi e 296 morti - TelevideoRai101 : Covid, 10.680 positivi e 296 decessi - luigiasero : Ultime Covid Italia: 296 decessi e 10.680 nuovi casi. In Sicilia 20 vittime. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 680

Sono 10.i nuovi contagi di- 19 in Italia ( ieri 18.025 ), a fronte di 102.795 tamponi giornalieri effettuati (ieri 250.933). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 10,3% ...Sono 10.i nuovi casi di coronavirus in Italia . Sale così ad almeno 3.678.944 il numero di persone che ... 9.323 quelle uscite oggi dall'incubo. E gli attuali positivi - i soggetti che hanno ...Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: i dati del Ministero della Salute di lunedì 5 aprile, giorno di Pasquetta. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 10.680 con 102.795 tamponi ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 10.680 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 18.025) a fronte di 102.795 tamponi effettuati su un totale di 51.302.838 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel ...