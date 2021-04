Coldiretti, per Pasqua e Pasquetta gli italiani hanno speso di più rispetto al 2020 (Di lunedì 5 aprile 2021) I dati della Coldiretti su Pasqua e Pasquetta. Gli italiani hanno speso di più rispetto al 2020, ma la cifra è inferiore al periodo pre-Covid. ROMA – I dati della Coldiretti su Pasqua e Pasquetta confermano una spesa superiore al primo anno di pandemia, ma i numeri rimangono inferiori al periodo con ristoranti, trattorie e agriturismi aperti. Nel report dell’associazione, riportato da La Repubblica, è precisato che gli italiani per questi due giorni hanno speso circa 1,4 miliardi di euro. Si tratta di una cifra superiore del 15% in confronto al 2020, ma i dati continuano ad essere più bassi rispetto al periodo ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 aprile 2021) I dati dellasu. Glidi piùal, ma la cifra è inferiore al periodo pre-Covid. ROMA – I dati dellasuconfermano una spesa superiore al primo anno di pandemia, ma i numeri rimangono inferiori al periodo con ristoranti, trattorie e agriturismi aperti. Nel report dell’associazione, riportato da La Repubblica, è precisato che gliper questi due giornicirca 1,4 miliardi di euro. Si tratta di una cifra superiore del 15% in confronto al, ma i dati continuano ad essere più bassial periodo ...

