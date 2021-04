Caccia ai ' furbetti del reddito di cittadinanza' in Basilicata

(Di lunedì 5 aprile 2021) AGI - Percepivano indebitamente ildima vengono scoperti dai carabinieri. È quanto è accaduto in provincia di Potenza. L'ammontare percepito è di circa 130 mila euro. In particolare a Melfi i militari dell'Arma hanno proceduto nei confronti di un 21enne, di origini nigeriane, quattro donne di origini romene, di cui una 28enne, due 33enni e una 51enne, una 30enne, di origini albanese, e una 33enne, di origini marocchine, che hanno prodotto false attestazioni, relativamente al periodo di permanenza sul territorio nazionale, percependo indebitamente la somma complessiva di oltre 94 mila euro. Gli stessi militari, nel corso dell'attività d'indagine, hanno anche proceduto nei confronti di un 48enne, il quale, nonostante fosse sottoposto a misura cautelare, ha presentato la relativa istanza omettendo, tuttavia, di far presente tale ...

AGI - Percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza ma vengono scoperti dai carabinieri. È quanto è accaduto in provincia di Potenza. L'ammontare percepito è di circa 130 mila euro. In ...