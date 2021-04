Altafini | “Il Napoli almeno lotta | la Juve non ha più fame”

(Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Entrai in campo a un quarto d’ora dalla fine, accolto dai fischi dei tanti napoletani che erano allo stadio, e quando mancavano due minuti al 90? segnai la rete della vittoria della, 2-1, e diventai ‘core ‘ngrato'”. Josèricorda così quella domenica di 46 anni fa, era il 6 aprile del 1975, quando il suo gol dell’ex, in maglia bianconera, spezzò il sogno tricolore del‘all’olandese’ allenato da Vinicio e lo scudetto finì ancora nella mani della Vecchia Signora.ntus-pernon potrà mai essere una partita qualsiasi, lui che al suo primo campionato in bianconero, 1972-’73, segnò tre gol in più di Pietro Anastasi al quale faceva da riserva, con un contratto ‘a gettone’, poi riconfermato, e un pezzo di cuore lasciato proprio ...

