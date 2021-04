Aggressione omofoba a Parco San Felice a Foggia (Di lunedì 5 aprile 2021) Aggressione omofoba a Parco San Felice, Andrea e il suo compagno accerchiati dal branco: “Ho sudato freddo”. Contro di loro una raffica di insulti, offese e allusioni di bassa lega con toni aggressivi e sempre più violenti da parte di un gruppo di 7-8 ragazzi, tutti sui 20 anni “Siamo davvero amareggiati”. Andrea e il Leggi su periodicodaily (Di lunedì 5 aprile 2021)San, Andrea e il suo compagno accerchiati dal branco: “Ho sudato freddo”. Contro di loro una raffica di insulti, offese e allusioni di bassa lega con toni aggressivi e sempre più violenti da parte di un gruppo di 7-8 ragazzi, tutti sui 20 anni “Siamo davvero amareggiati”. Andrea e il

Advertising

Mariolino_22 : Ennesima aggressione omofoba nel parco principale di Foggia: due ragazzi omosessuali sono stati accerchiati da un g… - Alessan14225205 : @abkdonatella @tibarraneyek Nell ultima settimana intendi l aggressione omofoba a Roma? - macfaddish : RT @Iperbole_: Mi sono permesso di rispondere a Giorgia Meloni, che si è detta 'scioccata' dall'aggressione omofoba in metro a Roma ?? https… - mvvdy1 : @Vale0542768295 per me sminuire il significato del video è darsi un surgelato in faccia e fingere un aggressione om… - dvbntd61 : E si affidano anche a personaggi dello spettacolo, della musica ecc per diffondere il verbo. Noi comuni mortali spe… -