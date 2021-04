Uomini e Donne sospeso: lunedì 5 aprile non va in onda, ecco perchè (Di domenica 4 aprile 2021) Le puntate di lunedì 5 aprile di Uomini e Donne e Amici sono state sospese. ecco il perché dello stop ai programmi di Maria De Filippi e come cambia la programmazione di Canale 5. Sabrina Ferilli al posto di Maria De Filippi Nella giornata di lunedì 5 aprile, arriverà un cambio della programmazione di Canale 5, che questa volta interesserà addirittura due programma di Maria De Filippi. I consueti appuntamenti in day time con Uomini e Donne e Amici, infatti, non andranno in onda. Ma cosa è accaduto? Lo stop è dovuto alla giornata festiva, ovvero Pasquetta. Dunque il grande pubblico dovrà rinunciare al format pomeridiano all’amatissimo talent giunto alle sua terza serata del Serale. Come ben sappiamo ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 4 aprile 2021) Le puntate didie Amici sono state sospese.il perché dello stop ai programmi di Maria De Filippi e come cambia la programmazione di Canale 5. Sabrina Ferilli al posto di Maria De Filippi Nella giornata di, arriverà un cambio della programmazione di Canale 5, che questa volta interesserà addirittura due programma di Maria De Filippi. I consueti appuntamenti in day time cone Amici, infatti, non andranno in. Ma cosa è accaduto? Lo stop è dovuto alla giornata festiva, ovvero Pasquetta. Dunque il grande pubblico dovrà rinunciare al format pomeridiano all’amatissimo talent giunto alle sua terza serata del Serale. Come ben sappiamo ...

