Svegliati amore mio: operai rischiano il licenziamento dopo il loro invito a guardare la fiction

Scoppia il caso all'acciaieria ArcelorMittal di Taranto, la ex Ilva, dopo la contestazione disciplinare e la sospensione cautelativa di due dipendenti, che sui social avrebbero invitato a guardare la fiction di Canale 5, Svegliati amore mio, con Sabrina Ferilli e Ettore Bassi. Sul tema è battaglia tra i sindacati e i dirigenti dell'azienda, con i primi che contestano la censura nei confronti dei dipendenti e un clima di intimidazione, mentre per i secondi, i lavoratori hanno denigrato l'azienda e il suo management con affermazioni lesive e minacciose.

Svegliati amore mio: le similitudini con la storia dell'Ilva di Taranto

La miniserie in tre puntate, che si concluderà mercoledì 7 aprile, racconta la storia di una donna, Nanà che, dopo che la figlia ...

VeraMente2020 : RT @nandupopusss: Udite! Udite! Pare che invitare a vedere il film SVEGLIATI AMORE MIO possa costare il posto di lavoro. Se così fosse non… - 3Fede80 : RT @imluca_: La Ferragni ha proprio detto all’Italia svegliati amore mio se no mamma non ce la fa - AlMaran83 : RT @contropiano: Il tuo like disturba il padrone. Alcuni lavoratori ArcelorMittal pubblicano sul proprio profilo Facebook uno screenshot ch… - Keanu_Kian : RT @nandupopusss: Udite! Udite! Pare che invitare a vedere il film SVEGLIATI AMORE MIO possa costare il posto di lavoro. Se così fosse non… - nino_pitrone : RT @ElioLannutti: ArcelorMittal sospende operai che invitano a guardare Svegliati amore mio, i registi: 'Sgomenti'. La vergogna delle vergo… -