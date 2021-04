Strage nella notte di Pasqua. Quattro vittime, tre sono ragazzi tra i 18 e 19 anni. Un paese distrutto dal dolore (Di domenica 4 aprile 2021) Terribile schianto ieri sera poco dopo le 20.30 lungo la Casilina nel comune di San Vittorie del Lazio nel sud della provincia di Frosinone a pochi chilometri dal confine con la Campania. A quanto si apprende a scontrarsi frontalmente sono state due auto, una Fiat 16 e un’Alfa Mito. Due delle persone decedute si trovavano a bordo dell’Alfa, l’altra sulla Fiat. Le vittime sono tre giovani di Mignano Monte Lungo, in provincia di Caserta e un cinquantenne (che si trovava a bordo della Fiat), sempre originario di Caserta. Uno dei Quattro era stato ricoverato in condizioni disperate nell’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino, ma poco dopo è deceduto. Le vittime della Strage di Pasqua sono Matteo Simone, Luigi Franzese e Carlo Romanelli, tutti tra i 18 e i ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 4 aprile 2021) Terribile schianto ieri sera poco dopo le 20.30 lungo la Casilina nel comune di San Vittorie del Lazio nel sud della provincia di Frosinone a pochi chilometri dal confine con la Campania. A quanto si apprende a scontrarsi frontalmentestate due auto, una Fiat 16 e un’Alfa Mito. Due delle persone decedute si trovavano a bordo dell’Alfa, l’altra sulla Fiat. Letre giovani di Mignano Monte Lungo, in provincia di Caserta e un cinquantenne (che si trovava a bordo della Fiat), sempre originario di Caserta. Uno deiera stato ricoverato in condizioni disperate nell’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino, ma poco dopo è deceduto. LedelladiMatteo Simone, Luigi Franzese e Carlo Romanelli, tutti tra i 18 e i ...

