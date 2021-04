Roma, l'analisi di Fonseca: "Il secondo gol è merito del Sassuolo" (Di domenica 4 aprile 2021) Roma, 4 aprile 2021 - La Roma ha ripreso il suo cammino in campionato con il pareggio amaro contro il Sassuolo arrivato a pochi secondi dal triplice fischio. Un punto conquistato in tre partite ... Leggi su quotidiano (Di domenica 4 aprile 2021), 4 aprile 2021 - Laha ripreso il suo cammino in campionato con il pareggio amaro contro ilarrivato a pochi secondi dal triplice fischio. Un punto conquistato in tre partite ...

Advertising

infoitsport : L’analisi tattica di Sassuolo-Roma. Caduta libera con vista sul settimo posto: al Mapei ennesima pagina di una stag… - Rudi82_ : Analisi perfetta. Tanti allineati alla pioggia che stampa e tv fa piovere sulla Roma ogni santo giorno. Probabilmen… - giocam10 : @repubblica Analisi superficiale e di parte. I problemi della Juve sono i problemi di tutte le altre squadre, basti… - g_dimarzo : RT @napolista: Il Napoli non ha struttura tattica, e quindi dipende dalla qualità dei singoli È sempre in balia del contesto, anche col Cro… - grecben : La Roma dice addio al treno Champions, scivolando ancora una volta in trasferta. Dopo il pareggio dell’andata, è an… -