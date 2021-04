Pulcinella conquista i lettori di Le Cronache

(Di domenica 4 aprile 2021) di Monica De Santis Sono state tantissime le persone, di ogni fascia d’età, che ieri si sono collegate sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube per assistere alla prima puntata di “In palcoscenico con Le” programma dedicato al mondo del teatro e della danza che ha lo scopo di offrire ai nostriun momento di svago in un periodo in cui cinema e teatri sono chiusi. Così ogni sabato, in diretta, dalle ore 19, attori, ballerini, registi e coreografi si alterneranno chiacchierando con chi scrive e con Olga Chieffi e risponderanno anche alle domande che iinvieranno attraverso le pagine social.?Al termine il nostro pubblico social potrà guardare uno spettacolo o un estratto offerto proprio dai nostri ospiti. Tornando alla prima puntata del nuovo contenitore di?Le, ospite è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pulcinella conquista

Corriere della Sera

Napoli in tavola, gli sfizi die "ma tu vuliv a pizz" sono i tre piatti presentati dalla ... Panino chei palati, in particolare quello di Joe Bastianich. I Plaitano chiudono il ...Un finto confronto La candidatura di Sassou - Nguesso era in realtà un segreto dinelle ... Si assistette a un tutti contro tutti per ladel potere, con varie milizie pesantemente ...Si dice che il poeta mantovano tenne qui, vicino a Caserta, la «prima» delle sue Georgiche. Oggi si attendono le riaperture per offrire ai turisti le specialità locali ...Riceviamo e pubblichiamo da Angelo Iannelli Successo per l’attore Angelo Iannelli con il contest “Un Pensiero per il mio Papà”. Intere famiglie hanno partecipato, giudici di gara sono stati: Ciro Popp ...