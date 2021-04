Pensione: quando un anno di lavoro vale più di 12 mesi di contributi (Di domenica 4 aprile 2021) Esistono nel nostro ordinamento alcuni strumenti che vengono incontro ai lavoratori nel momento in cui si cerca di andare in Pensione. Strumenti che servono a raggiungere quelle anzianità contributive necessarie per le misure di pensionamento previste. Infatti nel nostro sistema le regole sono sostanzialmente due, o meglio, sono due i fattori determinanti in materia pensioni. Serve quasi sempre una determinata età anagrafica per andare in Pensione e serve una determinata carriera contributiva. Ed è su quest'ultima che spesso le maggiorazioni convenzionali all'anzianità contributiva incidono. Si tratta di strumenti che permettono di vedersi accreditare ulteriori periodi di contribuzione a quelli già versati. E così che un anno di lavoro può valere per ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 4 aprile 2021) Esistono nel nostro ordinamento alcuni strumenti che vengono incontro ai lavoratori nel momento in cui si cerca di andare in. Strumenti che servono a raggiungere quelle anzianitàve necessarie per le misure di pensionamento previste. Infatti nel nostro sistema le regole sono sostanzialmente due, o meglio, sono due i fattori determinanti in materia pensioni. Serve quasi sempre una determinata età anagrafica per andare ine serve una determinata carrierava. Ed è su quest'ultima che spesso le maggiorazioni convenzionali all'anzianitàva incidono. Si tratta di strumenti che permettono di vedersi accreditare ulteriori periodi di contribuzione a quelli già versati. E così che undipuòre per ...

