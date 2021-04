Non abbiate paura! La Pasqua di speranza di mons. Paglia (Di domenica 4 aprile 2021) La Pasqua di quest’anno arriva dopo un anno di passione. Un sabato santo che dura da mesi e mesi. E siamo ancora immersi in un clima di paura e anche di molte tensioni. Sembra che sia impossibile rotolare quella pietra pesante che chiude la tomba. La tradizione cristiana ci dice che Gesù, durante il sabato santo, è stato negli inferi per liberare i giusti. Potremmo dire che in questo lungo sabato santo Gesù è sceso negli inferi del mondo, in quegli inferni provocati dalla pandemia, dalla guerra, dalla violenza, dall’ingiustizia, dalla fame, dalla solitudine, da un egocentrismo che spinge e chiudere gli occhi sugli altri per salvare solo se stessi. Tutti gli innocenti che sono morti sono stati raccolti dal Risorto. In questi giorni l’angelo bianco della Pasqua – quello che ha parlato alle donne accorse al sepolcro (per alcuni evangelisti erano più di ... Leggi su formiche (Di domenica 4 aprile 2021) Ladi quest’anno arriva dopo un anno di passione. Un sabato santo che dura da mesi e mesi. E siamo ancora immersi in un clima di paura e anche di molte tensioni. Sembra che sia impossibile rotolare quella pietra pesante che chiude la tomba. La tradizione cristiana ci dice che Gesù, durante il sabato santo, è stato negli inferi per liberare i giusti. Potremmo dire che in questo lungo sabato santo Gesù è sceso negli inferi del mondo, in quegli inferni provocati dalla pandemia, dalla guerra, dalla violenza, dall’ingiustizia, dalla fame, dalla solitudine, da un egocentrismo che spinge e chiudere gli occhi sugli altri per salvare solo se stessi. Tutti gli innocenti che sono morti sono stati raccolti dal Risorto. In questi giorni l’angelo bianco della– quello che ha parlato alle donne accorse al sepolcro (per alcuni evangelisti erano più di ...

