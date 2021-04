MotoGP, Jorge Martin: “Un terzo posto splendido al termine di una bella gara. La mia dedica va a Fausto Gresini” (Di domenica 4 aprile 2021) Un terzo posto che vale come una vittoria. Certo, Jorge Martin non è potuto salire sul gradino più alto del podio del Gran Premio di Doha, secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021, ma lo spagnolo chiude a pieni voti il suo fine settimana di gara sul tracciato di Losail. Dopo cinque giorni di test pre-stagionali nei quali ha dovuto fare la conoscenza con la sua Ducati del team Pramac, e un primo weekend nel quale aveva messo in mostra qualche passo in avanti, tra ieri e oggi, invece, ha davvero stupito. Per prima cosa ha piazzato una pole position eccezionale, confermando le sue doti nel time attack, quindi ha disputato una corsa veramente sopra ogni aspettativa. Ottima partenza, gestione impeccabile di moto, gomme e sforzo e, solamente nel finale, ha dovuto chinare il capo nei ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Unche vale come una vittoria. Certo,non è potuto salire sul gradino più alto del podio del Gran Premio di Doha, secondo appuntamento del Mondiale2021, ma lo spagnolo chiude a pieni voti il suo fine settimana disul tracciato di Losail. Dopo cinque giorni di test pre-stagionali nei quali ha dovuto fare la conoscenza con la sua Ducati del team Pramac, e un primo weekend nel quale aveva messo in mostra qualche passo in avanti, tra ieri e oggi, invece, ha davvero stupito. Per prima cosa ha piazzato una pole position eccezionale, confermando le sue doti nel time attack, quindi ha disputato una corsa veramente sopra ogni aspettativa. Ottima partenza, gestione impeccabile di moto, gomme e sforzo e, solamente nel finale, ha dovuto chinare il capo nei ...

Advertising

BGiulia3 : RT @AlessioPiana130: Prima doppietta francese in #MotoGP Prima volta Zarco leader in campionato della top class... Primo podio che preannu… - OA_Sport : #MotoGP, Jorge #Martin: “Un terzo posto splendido al termine di una bella gara. La mia dedica va a Fausto Gresini”… - giroveloce : RT @AlessioPiana130: Prima doppietta francese in #MotoGP Prima volta Zarco leader in campionato della top class... Primo podio che preannu… - motorboxcom : #MotoGP Fabio #Quartararo imita il compagno e vince il #DohaGP! Sul podio le #Ducati @pramacracing di #Zarco e del… - Ilarya94 : RT @AlessioPiana130: Prima doppietta francese in #MotoGP Prima volta Zarco leader in campionato della top class... Primo podio che preannu… -