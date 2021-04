MotoGP Doha | è sprofondo Rossi | Valentino chiude la gara 16Â°

Advertising

SkySportMotoGP : ?? EL DIABLO TRIONFA A DOHA?? ?? Primo podio di Martìn, Petronas lontane I risultati ? - SkySport : Inizia #Sinner-#Hurkacz: segui il LIVE ? #SinnerHurkacz Su Sky Sport Arena #MotoGp: Gran premio di Doha Su Sky Spor… - SkySportMotoGP : MotoGP, GP Doha: Oliveira, 'la miglior partenza del secolo'. VIDEO #SkyMotoGP #DohaGP #SkyMotori #MotoGP - automotorinews : ??? 'Questo podio è per Fausto #Gresini che ci manca e spero ci stia guardando dall'alto' ??? Le parole di Jorge… - infoitsport : MotoGP Doha, Miller sul contatto con Mir: “Ho protetto la traiettoria” -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Doha

Hai voglia dire debuttante… Dopo la sorprendente pole position alla seconda gara inlo spagnolo della Ducati Pramac si è confermato in gara conducendo in testa più di metà gara per poi ...Live: la gara 1. Fabio QUARTARARO 2. Johann ZARCO +1.457 3. Jorge MARTIN +1.500 4. Alex RINS +2.088 5. Maverick VIÑALES +2.110 6. Francesco BAGNAIA +2.642 7. Joan MIR +4.868 8. Brad ...LOSAIL - Fabio Quartararo vince il Gran Premio di Doha, secondo appuntamento stagionale di MotoGp. Il Francese chiude davanti a Johann Zarco, che all'ultimo si mette alle spalle il compagno di squadra ...L'australiano della Ducati si è reso protagonista di diversi episodi "duri" con il campione del mondo, specialmente sul rettilineo: "Ha fatto delle entrate durissime, ma non volevo perdere terreno" ...