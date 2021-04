Moto2 | GP Doha 2021 | risultati warm-up Marco Bezzecchi davanti a tutti! Di Giannantonio attardato

(Di domenica 4 aprile 2021)ha firmato il miglior tempo nel-up del GP di, seconda tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro italiano ha stampato un ottimo 1:59.821 durante gli ultimi venti minuti a disposizione per effettuare la messa a punto in vista della gara (ore 17.20). L’alfiere della Sky Racing Team VR46, terzo sulla griglia di partenza e quarto sette giorni fa, conferma di essere uno dei favoriti per la vittoria sul circuito di Losail. Alle sue spalle quattro piloti molto vicini tra loro: il tedesco Marcel Schroetter (Liqui Moly Intact GP, a 0.118, 16mo sulla griglia di partenza), l’australiano Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo, a 0.143, partirà dalla seconda piazzola), lo statunitense Joe Roberts (Italtrans Racing Team, a 0.144, ottavo sullo schieramento) e il britannico Sam Lowes (Elf Marc VDS ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto2 GP Doha in DIRETTA: bandiera verde! Scatta il warm-up - #Moto2 #DIRETTA: #bandiera #verde!… - filadelfo72 : Motomondiale GP Doha 2021 orario diretta Tv e streaming Moto3, Moto2 e MotoGP - AngoloNews2018 : Motomondiale GP Doha 2021 orario diretta Tv e streaming Moto3, Moto2 e MotoGP - dinoadduci : Moto2, FP2 Raul Fernandez il più veloce. Ok Diggia e Bezzecchi - dinoadduci : Libere Moto2: Di Giannantonio il più veloce davanti a Bezzecchi -

Ultime Notizie dalla rete : Moto2 Doha

Tanti i problemi tecnici che hanno frenato il campione 2017 dellasia nella prima gara di ...solo a capire che non riesco a guidare - ha sentenziato Morbidelli dopo le qualifiche del GP- ...Il secondo atto del motomondiale, il Gran Premio Tissot di, caratterizza invece il palinsesto ... in precedenza, alle 16 e 17,20, semaforo verde per la Moto3 e. Da segnalare lo "Split Screen"...Tutto pronto per il secondo appuntamento del mondiale. Nella classe regina la Ducati del dubuttante spagnolo Martin partirà in prima posizione, mentre per Vale è la peggior qualifica in carriera ...SKY. E’ il canale Sky Sport Arena a trasmettere la finale dell’Atp di Miami di Tennis tra Jannik Sinner e Hubert Hurkacz: appuntamento alle 19, la telecronaca è affidata ad Elena Pero affiancata da Pa ...