Morta l'insegnante immunizzata con AstraZeneca ma il vaccino non c'entra (Di domenica 4 aprile 2021) Un caso che riaccenderà le polemiche su AstraZeneca. E' iniziata questa mattina la procedura di osservazione per la conferma di stato di morte cerebrale per la paziente di 32 anni ricoverata ieri all'...

