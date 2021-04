Mercurio entra nel segno dell’Ariete Cosa significa per lo zodiaco?

Leggi su iodonna

(Di domenica 4 aprile 2021) Lo si riconosce lontano un miglio con quella parlantina torrenziale, tipica dei grandi comunicatori. Egocentrico, impaziente,in Ariete appena arriva tende a parlare sopra gli altri o a interromperli rubando loro l’ultima parola., miniatura dal “De Sphaera”, trattato di astrologia decorato su pergamena attorno al 1470 (foto Getty Images). Freme dalla voglia di fare irruzione per poter irrobustire le convinzioni dei segni di Fuoco: Ariete, Leone e Sagittario. Non prima di aver aumentato il volume dell’entusiasmo nei segni d’Aria: Gemelli, Bilancia e Acquario. Chi se non lui, strillo primogenito stellare, può dare una mossa al lento incedere di Toro, Vergine, Capricorno? Il rapporto con i segni d’Acqua è più conflittuale.in Ariete con loro oscilla in un complesso di superiorità reversibile ...