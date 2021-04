LIVE – Giro delle Fiandre 2021, tutti gli aggiornamenti in tempo reale (DIRETTA) (Di domenica 4 aprile 2021) La DIRETTA scritta del Giro delle Fiandre 2021, la seconda Monumento della stagione e appuntamento di maggior spicco tra le Classiche del Nord dato anche il rinvio ad ottobre della Parigi-Roubaix. Oltre 260 chilometri tra muri e pavè, con il duello tra Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel senza dubbio attesissimo tra gli appassionati senza dimenticare però Julian Alaphilippe, Greg Van Avarmaet e tanti altri. L’Italia spera in una grande prova di Alberto Bettiol e Giacomo Nizzolo, ma non solo. Sportface vi racconterà la “Ronde” in tempo reale fin dalla partenza, senza farvi perdere nulla. Giro delle Fiandre: ORARI, DIRETTA TV E STREAMING Segui il LIVE a partire dalle 10:00 PERCORSO E ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Lascritta del, la seconda Monumento della stagione e appuntamento di maggior spicco tra le Classiche del Nord dato anche il rinvio ad ottobre della Parigi-Roubaix. Oltre 260 chilometri tra muri e pavè, con il duello tra Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel senza dubbio attesissimo tra gli appassionati senza dimenticare però Julian Alaphilippe, Greg Van Avarmaet e tanti altri. L’Italia spera in una grande prova di Alberto Bettiol e Giacomo Nizzolo, ma non solo. Sportface vi racconterà la “Ronde” infin dalla partenza, senza farvi perdere nulla.: ORARI,TV E STREAMING Segui ila partire dalle 10:00 PERCORSO E ...

