Incidente a San Vittore del Lazio, identificate le quattro vittime: una aveva 18 anni (Di domenica 4 aprile 2021) Queste le parole, riportate da 'Frosinone Today', di chi si è trovato a passare lungo la Casilina pochi istanti dopo l'impatto tra le due auto. Leggi anche l'articolo > Covid, il bollettino: oggi 21. Leggi su urbanpost (Di domenica 4 aprile 2021) Queste le parole, riportate da 'Frosinone Today', di chi si è trovato a passare lungo la Casilina pochi istanti dopo l'impatto tra le due auto. Leggi anche l'articolo > Covid, il bollettino: oggi 21.

Advertising

Radio1Rai : ??Tragedia alla vigilia di Pasqua. È di 4 morti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto in serata a San Vittore… - Today_it : Il tragico incidente stradale sulla Casilina: 4 morti in diretta social - PalermoToday : Il tragico incidente stradale sulla Casilina: 4 morti in diretta social - cjmimun : Tragedia alla vigilia di Pasqua, in provincia di Frosinone. E' di quattro morti il bilancio dell'incidente stradale… - GSCambrosio : Incidente tra due auto a San Vittore: quattro morti, tre sono giovani casertani -