Il federatore di Pd e M5S non sarà Conte. La versione di Pasquino (Di domenica 4 aprile 2021) Ma davvero è giunto il momento agognato di interrogarci sulla comparsa di un federatore delle non "magnifiche sorti e progressive" del Pd e delle 5 Stelle? Ovvio, comunque, e prioritario, rilevare che quell'importantissimo compito e ruolo non toccherà certamente a un uomo. Una donna sarà la federatrice di un centro-sinistra (uhm, mi sento a disagio con le collocazioni spaziali), di gialli e rossi. "Gialli" che, secondo Di Maio, sono moderati, ma ha anche detto liberali? Forse, sì, per rassicurare il Corriere della Sera dove sono tutti più liberali che si può e, infatti, intrecciano dialoghi e interviste con i diversamente liberali Giorgia Meloni e Matteo Salvini, e "rossi", parola che non fa parte del lessico di Enrico Letta, diciamo rosé come lo champagne de Paris. I gialli stanno, forse, cambiando, come le cipolle, il terzo o quarto dei loro strati, ...

