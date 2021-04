I Pearl Jam ed il bisogno di riscatto dalla pandemia (Di domenica 4 aprile 2021) La pandemia ha colpito in modo violento il settore eventi, costringendo molti gruppi ad annullare tour e date. Il riscatto dei Pearl Jam è tutto in favore dei fan che non possono assistere ai loro idoli. Qual è il riscatto dei Pearl Jam? L’emergenza Coronavirus ha influenzato molti settori, ma pensandoci bene, forse quello degli eventi è stato più colpito rispetto ad altri. Impossibile non creare assembramenti a concerti, ma I Pearl Jam hanno deciso di riscattarsi da tale situazione e, correre incontro alle esigenze dei fan. Dalle due del mattino al cinque di aprile sui canali Facebook e YouTube della band, sarà possibile vedere il concerto tenuto all’Hard Rock calling festival e il 25 giugno del 2010 presso l’Hyde Park di Londra. Così il gruppo capeggiato da Eddie Vadder ha ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 4 aprile 2021) Laha colpito in modo violento il settore eventi, costringendo molti gruppi ad annullare tour e date. IldeiJam è tutto in favore dei fan che non possono assistere ai loro idoli. Qual è ildeiJam? L’emergenza Coronavirus ha influenzato molti settori, ma pensandoci bene, forse quello degli eventi è stato più colpito rispetto ad altri. Impossibile non creare assembramenti a concerti, ma IJam hanno deciso di riscattarsi da tale situazione e, correre incontro alle esigenze dei fan. Dalle due del mattino al cinque di aprile sui canali Facebook e YouTube della band, sarà possibile vedere il concerto tenuto all’Hard Rock calling festival e il 25 giugno del 2010 presso l’Hyde Park di Londra. Così il gruppo capeggiato da Eddie Vadder ha ...

