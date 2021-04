Giro delle Fiandre 2021: anche Davide Cassani contrariato per la squalifica di Michael Schaer (Di domenica 4 aprile 2021) Una squalifica in diretta TV (il video dell’accaduto) che ha stupito, portando con sé tantissime polemiche. Michael Schaer, svizzero dell’AG2R Citroen, non ha potuto concludere il suo Giro delle Fiandre 2021 perché la giuria lo ha fermato dopo che ha lanciato una borraccia a dei tifosi. Azione che fino a qualche giorno fa era consuetudine per i corridori, ora invece, con il nuovo regolamento UCI, diventa vietata. Ad esprimere il suo giudizio sull’accaduto è stato anche il commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo Davide Cassani, apparso molto contrariato sul suo profilo Facebook. Quando ero un ragazzino, uno dei motivi che mi spingevano ad andare a vedere una corsa era la speranza di ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Unain diretta TV (il video dell’accaduto) che ha stupito, portando con sé tantissime polemiche., svizzero dell’AG2R Citroen, non ha potuto concludere il suoperché la giuria lo ha fermato dopo che ha lanciato una borraccia a dei tifosi. Azione che fino a qualche giorno fa era consuetudine per i corridori, ora invece, con il nuovo regolamento UCI, diventa vietata. Ad esprimere il suo giudizio sull’accaduto è statoil commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo, apparso moltosul suo profilo Facebook. Quando ero un ragazzino, uno dei motivi che mi spingevano ad andare a vedere una corsa era la speranza di ...

