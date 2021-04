Francesca Michielin: «I miei capelli ai malati oncologici» (Di domenica 4 aprile 2021) A Sanremo è apparsa diversa. I capelli lunghi non c’erano più. Francesca Michelin ci pensava da tempo, ma lo ha fatto all’ultimo. «Ho deciso di tagliare i capelli a ridosso della prima serata», ha spiegato a Silvia Toffanin durante l’ultima puntata di Verissimo, «un po’ perché tagliare i capelli è sempre un segno di cambiamento e poi per fare una cosa che ho sempre voluto fare». Leggi su vanityfair (Di domenica 4 aprile 2021) A Sanremo è apparsa diversa. I capelli lunghi non c’erano più. Francesca Michelin ci pensava da tempo, ma lo ha fatto all’ultimo. «Ho deciso di tagliare i capelli a ridosso della prima serata», ha spiegato a Silvia Toffanin durante l’ultima puntata di Verissimo, «un po’ perché tagliare i capelli è sempre un segno di cambiamento e poi per fare una cosa che ho sempre voluto fare».

