Davvero Draghi vuole cadere per lei? Delega alla grillina, clamoroso autogol. Rivolta: "Così si va alla crisi di governo" (Di domenica 4 aprile 2021) Con una «semplice» foto, quella con i tacchi rossi in bella vista sulla scrivania del ministero, aveva sollevato un vespaio di polemiche, indignando pure le donne. Che è tutto dire. Ma affidando alla ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, la Delega sulle droghe (essendo la grillina schierata apertamente a favore della legalizzazione di quelle leggere), l'esecutivo si è creato da solo una bella grana. La scelta di scommettere sulla Dadone per un tema particolarmente delicato, infatti, ha indotto Forza Italia, con il senatore Maurizio Gasparri, a ventilare addirittura l'ipotesi di una crisi. «Chi scherza su questi temi», ha detto l'azzurro, «vuol mandare il governo a casa». Ma il caso della Dadone rischia solo di essere la punta dell'iceberg. Le prime mosse ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Con una «semplice» foto, quella con i tacchi rossi in bella vista sulla scrivania del ministero, aveva sollevato un vespaio di polemiche, indignando pure le donne. Che è tutto dire. Ma affidandoministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, lasulle droghe (essendo laschierata apertamente a favore della legalizzazione di quelle leggere), l'esecutivo si è creato da solo una bella grana. La scelta di scommettere sulla Dadone per un tema particolarmente delicato, infatti, ha indotto Forza Italia, con il senatore Maurizio Gasparri, a ventilare addirittura l'ipotesi di una. «Chi scherza su questi temi», ha detto l'azzurro, «vuol mandare ila casa». Ma il caso della Dadone rischia solo di essere la punta dell'iceberg. Le prime mosse ...

Advertising

lucialeone70 : RT @lvoir: Ma davvero #Draghi non ha detto nulla riguardo alle minacce al ministro #Speranza? - Giovann03768848 : RT @danoris2110: Crisanti che azzecca le previsioni, Mazzucato premiata da Draghi e Mattarella. Per qualcuno devono davvero essere giorni t… - CorridoniLuis : Negli ultimi 15 giorni la media delle somministrazioni: 231k, ieri 220k. Il Governo Draghi e Mattarella, fa davvero rimpiangere il Conte2 - ellygatta81 : RT @danoris2110: Crisanti che azzecca le previsioni, Mazzucato premiata da Draghi e Mattarella. Per qualcuno devono davvero essere giorni t… - bar_rubino : RT @azael: Il fatto che da quando ci sono Draghi e Sturmtruppen sembra che non sia cambiato niente non vuol dire che non è davvero cambiato… -