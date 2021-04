Covid, festa a Varcaturo: sei persone identificate e sanzionate (Di domenica 4 aprile 2021) Questa notte i carabinieri della stazione di Varcaturo (Napoli) hanno sanzionato il titolare di un bar in Via Staffetta, all’interno del quale era in corso una festa. Quando sono arrivati i militari, allertati da alcuni vicini, in molti sono fuggiti: 6 persone sono state identificate e sanzionate. All’attività intimata la sospensione per 5 giorni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 aprile 2021) Questa notte i carabinieri della stazione di(Napoli) hanno sanzionato il titolare di un bar in Via Staffetta, all’interno del quale era in corso una. Quando sono arrivati i militari, allertati da alcuni vicini, in molti sono fuggiti: 6sono state. All’attività intimata la sospensione per 5 giorni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

