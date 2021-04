Catanzaro-Bisceglie 1-0 | Calabro dribbla il Covid | “Noi più forti dell’emergenza | abbiamo dimostrato una cosa”

Leggi su mediagol

(Di domenica 4 aprile 2021) "Mi aspettavo questa risposta dal gruppo".Parola di Antonio. Decimato da un focolaio(dodici le positività emerse nei giorni scorsi), ilha scelto di scendere comunque in campo contro il. Una vittoria, quella conquistata dalla compagine calabrese nonostante le mille difficoltà, centrata grazie alla rete messa a segno al minuto 67 da Davis Curiale. Ilha centrato così il sesto risultato utile di fila, che gli permette di continuare a sognare il terzo posto occupato attualmente dal Bari, lontano un solo punto."Siamo in una situazione di emergenza, qualcuno ho dovuto usarlo in un ruolo non suo, ma chi finora ha avuto un impegno limitato è stato comunque importante e ha dato il massimo. Io in genere partecipo molto, ma stavolta dovevo essere ancora più vicino ai ...