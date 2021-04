**Calcio: Serie A, Bologna-Inter 0-1, decide Lukaku** (Di domenica 4 aprile 2021) Bologna, 3 apr. (Adnkronos) – Basta un gol di Lukaku all’Inter per avere la meglio del Bologna al Dall’Ara per 1-0. Il gol dell’attaccante belga al 31? del primo tempo basta alla squadra di Conte di aggiudicarsi i tre punti che le consentono di salire in classifica a 68 punti a +8 e con una gara da recuperare sul Milan secondo. I nerazzurri che hanno controllato la gara sono andati vicino al raddoppio al 50? con Lautaro che di destro ha colpito il palo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 aprile 2021), 3 apr. (Adnkronos) – Basta un gol di Lukaku all’per avere la meglio delal Dall’Ara per 1-0. Il gol dell’attaccante belga al 31? del primo tempo basta alla squadra di Conte di aggiudicarsi i tre punti che le consentono di salire in classifica a 68 punti a +8 e con una gara da recuperare sul Milan secondo. I nerazzurri che hanno controllato la gara sono andati vicino al raddoppio al 50? con Lautaro che di destro ha colpito il palo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

SkySport : ?? QUAGLIARELLA, PALLONETTO MERAVIGLIOSO ? Milan fermato dalla Samp a San Siro ?? Gli HL ?? - SkySport : Simy da record: miglior attaccante in Europa nell'ultimo mese - SkySport : Juventus, l'analisi della stagione a Sky Calcio Club - sportface2016 : #JuventusTorino, l'incredibile siparietto sulla panchina bianconera: #Rabiot stava per entrare in campo con la magl… - salvione : Napoli, i segreti della rinascita -