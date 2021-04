Agnelli - Allegri | incontro e auguri I due si sentono spesso | e in futuro

(Di domenica 4 aprile 2021) Il presidente della Juve Andreae Massimiliano, avrebbero seguito ieri sera il derby insieme, a Forte dei Marmi? No, ma l'c'è comunque stato. Nel pomeriggio, per gli...

Advertising

GoalItalia : Massimiliano Allegri avrebbe assistito a #TorinoJuve assieme ad Andrea Agnelli [?? Il Giornale] - forumJuventus : TS-Il Giornale: 'Pirlo, mercoledì ultima chiamata? La società fa muro ma aumentano i rumors su Allegri che ieri avr… - ZZiliani : Se è vero, come scrive Il Giornale, che #Agnelli ha seguito ieri #TorinoJuventus nella sua villa a Forte dei Marmi… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MEDIASET - Juventus, Pirlo, il Napoli decide il futuro: Agnelli vede Allegri ma il sogno è Zidane - 3emme80 : @Gazzetta_it Io Agnelli Allegri a Pasqua non ne ho mai visto -

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli Allegri

Il presidente della Juve Andreae Massimiliano, avrebbero seguito ieri sera il derby insieme, a Forte dei Marmi? No, ma l'incontro c'è comunque stato. Nel pomeriggio, per gli auguri di buona Pasqua. E non ci sarebbe ...Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube©Getty ImagesNon c'è ancora nessuna certezza a proposito del futuro di Pirlo sulla panchina della Juventus ma, secondo quanto ha riferito SportMediaset, la partita contro il Napoli di ...Stando a quanto riportato dal Giornale, ieri il presidente Andrea Agnelli avrebbe avuto un ospite d'eccezione per vedere il derby con il Torino: Massimiliano Allegri. L'ipotesi sarebbe clamorosa: ...