Ad Avola scoperta una festa clandestina | multati in undici

(Di domenica 4 aprile 2021) Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa ha disposto l'intensificazione dei controlli in tutto il territorio della provincia, da ieri con l'ingresso in ''zona rossa''. La sorveglianza delle ...

outstream In particolare, ad, durante la notte i Carabinieri della locale Stazione, unitamente ai colleghi dell'Aliquota Radiomobile di Noto, mentre pattugliavano il centro cittadino, hanno ...Festa in casae bloccata dai carabinieri ad. Avevano organizzato un party, tra musica e alcol, fino a tarda notte nonostante i divieti imposti dalla zona rossa. Undici giovani, poco pi che ...Avola - I carabinieri hanno sanzionato 11 giovani che hanno partecipato ad una festa che si è tenuta in un appartamento, ad Avola. Ad attirare l’attenzione dei carabinieri è stato un gruppo di ragazzi ...I carabinieri hanno sanzionato 11 giovani che hanno partecipato ad una festa che si è tenuta in un appartamento, ad Avola, nel Siracusano.