A spasso al mare e nei mercatini | scattano le multe anti - Covid | stangata su una turista in visita a Portonovo

Advertising

LukasGiorgis : @erykaluna @LibriAmati @Papryka5 @alevalsecchi @diamiladi @maurizioagazzi @ornellasinagra @salteditions Faccio tant… - KnightofGinseng : Tanto non dormo mi faccio l'alba al mare portando a spasso winnie - Ale_Riks : Un minuto di raccoglimento per tutti i giornalisti 'd'inchiesta' che ,pensando di aver messo all'angolo il Senatore… - PeterPa42216427 : #domenicalive Comunque facendo un giro sui social noto che un sacco di influencer sono a spasso a farsi vacanze, al… -

Ultime Notizie dalla rete : spasso mare

corriereadriatico.it

ANCONA - Tutti aal mattino, in centro, sul Viale, nei parchi e nelle spiagge. Qualcuno si è concesso pure un picnic ai laghetti del Passetto, altri hanno portato i bimbi a giocare sull'altalena in piazza Diaz ...CREMONA (3 aprile) - Di fronte ad una città brulicante di persone a, il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, attraverso la sua pagina Facebook lancia un ...ma capite che è una goccia nel?...ANCONA - Tutti a spasso al mattino, in centro, sul Viale, nei parchi e nelle spiagge. Qualcuno si è concesso pure un picnic ai laghetti del Passetto, altri hanno portato i bimbi a giocare ...Gli agenti del commissariato San Ferdinando, impegnati in un'operazione anti-Covid nella zona di via Partenope, via Chiatamone, via Santa Lucia e via Mergellina, hanno controllato ...