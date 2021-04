Zelletta, due aggressioni subite negli ultimi giorni (Di sabato 3 aprile 2021) “Dovevo andare in agenzia a ritirare un pacco”, racconta l’ex tronista. “Mentre stavo per entrare in macchina, si avvicinano tre uomini, cercano di aprirmi lo sportello e di rubarmi il borsello che avevo appoggiato sul cruscotto. Per fortuna che ho avuto la prontezza di chiudere lo sportello e mettere la sicura”. Fortunatamente gli aggressori sono poi fuggiti e Andrea non ha riportato alcun danno. Poi ecco un altro spiacevole episodio, accaduto nelle scorse ore. A tarda serata, un uomo si sarebbe diretto verso il portone di casa sua, prendendolo a calci e pugni. Zelletta racconta che, fortunatamente, si era accorto di questo individuo sospetto mentre era fuori con il suo cane, ed è riuscito a rientrare in casa in tempo. “Ieri sera, sarà stata mezzanotte, sono sceso a portare giù il cane che doveva fare i suoi bisognini. Vedo in lontananza un uomo che si ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 3 aprile 2021) “Dovevo andare in agenzia a ritirare un pacco”, racconta l’ex tronista. “Mentre stavo per entrare in macchina, si avvicinano tre uomini, cercano di aprirmi lo sportello e di rubarmi il borsello che avevo appoggiato sul cruscotto. Per fortuna che ho avuto la prontezza di chiudere lo sportello e mettere la sicura”. Fortunatamente gli aggressori sono poi fuggiti e Andrea non ha riportato alcun danno. Poi ecco un altro spiacevole episodio, accaduto nelle scorse ore. A tarda serata, un uomo si sarebbe diretto verso il portone di casa sua, prendendolo a calci e pugni.racconta che, fortunatamente, si era accorto di questo individuo sospetto mentre era fuori con il suo cane, ed è riuscito a rientrare in casa in tempo. “Ieri sera, sarà stata mezzanotte, sono sceso a portare giù il cane che doveva fare i suoi bisognini. Vedo in lontananza un uomo che si ...

