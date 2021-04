WTA Charleston 1 2021: Camila Giorgi e Martina Trevisan vicine di tabellone. Presenti Barty e Kenin (Di sabato 3 aprile 2021) Sorteggiato poche ore fa il tabellone del primo dei due tornei WTA di scena a Charleston nelle prossime due settimane. Da lunedì sarà al via quello storico, un 500 che ha la particolarità di esser rimasto l’unico su una superficie particolarissima, la terra verde, che però è ben diversa da quella rossa soprattutto perché si parla comunque di un terreno piuttosto veloce. Sempre su questa terra verde, nella seconda settimana completa di aprile, si giocherà un 250 sostitutivo del torneo cinese di Anning, in Cina, e contemporaneo ai playoff di Billie Jean King Cup, almeno nel weekend. Due le italiane al via, e molto vicine nel tabellone. Camila Giorgi se la vedrà con l’americana Hailey Baptiste, che usufruisce di una wild card; al secondo turno potrebbe incontrare Martina ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) Sorteggiato poche ore fa ildel primo dei due tornei WTA di scena anelle prossime due settimane. Da lunedì sarà al via quello storico, un 500 che ha la particolarità di esser rimasto l’unico su una superficie particolarissima, la terra verde, che però è ben diversa da quella rossa soprattutto perché si parla comunque di un terreno piuttosto veloce. Sempre su questa terra verde, nella seconda settimana completa di aprile, si giocherà un 250 sostitutivo del torneo cinese di Anning, in Cina, e contemporaneo ai playoff di Billie Jean King Cup, almeno nel weekend. Due le italiane al via, e moltonelse la vedrà con l’americana Hailey Baptiste, che usufruisce di una wild card; al secondo turno potrebbe incontrare...

