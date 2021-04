Viterbese | il gol è un problema e Dall’Oglio rimette in moto il Catania nella ripresa

(Di sabato 3 aprile 2021) Ilingrana la terza e dopo aver battuto l’Avellino e la Cavese affonda al Massimino lacon un gol disu punizione davvero pregevole. La ventesima rete su palla inattiva dei rossazzurri sui 40 realizzati finora. Ildi Baldini non molla la presa sulla corsa play off e conferma di avere i mezzi per saltare qualche avversario e salire sul treno della B negli spareggi con una posizione di classifica buona. Oggi dopo un primo tempo di sofferenza, la squadra etnea ha mostrato segnali di brillantezza, continuità e convinzione nei propri mezzi. Laperò nel primo tempo si è divorata almeno tre nitide palle gol con micidiali ripartenze. Bravo Martinez a neutralizzare le conclusioni di Tounkara, Salandria e Urso. ...

Le occasioni più ghiotte, in contropiede, le ha avute la, soprattutto quelle di Simonelli ed Urso. Anche il Catania può reclamare qualcosa, soprattutto ildi Piccolo annullato per ...Le occasioni più ghiotte, in contropiede, le ha avute la, soprattutto quelle di Simonelli ed Urso. Anche il Catania può reclamare qualcosa, soprattutto ildi Piccolo annullato per ...Il Catania sfida la Viterbese nella 34ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Entrambe le squadre sono riuscite a vincere una sola volta in trasferta. La Viterbese si è imposta al Massimino nell’aprile di due anni fa, quando vinse 0-1 con un gol di Tsonev al minuto 31. Il ...