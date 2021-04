Vaccini, tre mesi di campagna aspettando lo sprint (Di sabato 3 aprile 2021) A tre mesi dall’inizio della campagna vaccinale, è possibile tirare un primo bilancio su come stiamo usando l’arma più importante che abbiamo contro la pandemia. L’arrivo di più Vaccini a meno di un anno dalla comparsa del nuovo virus è un’impresa scientifica che rimarrà nella storia. Ma, come spesso avviene per le scoperte epocali, è compito della politica impedire che una conquista della scienza si trasformi in un privilegio per pochi o in una minaccia da temere. Finora la politica … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 3 aprile 2021) A tredall’inizio dellavaccinale, è possibile tirare un primo bilancio su come stiamo usando l’arma più importante che abbiamo contro la pandemia. L’arrivo di piùa meno di un anno dalla comparsa del nuovo virus è un’impresa scientifica che rimarrà nella storia. Ma, come spesso avviene per le scoperte epocali, è compito della politica impedire che una conquista della scienza si trasformi in un privilegio per pochi o in una minaccia da temere. Finora la politica … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Avvenire_Nei : Afghanistan. Uccise tre operatrici sanitarie: vaccinavano contro la polio - annaguaita : Più di tre milioni di vaccini al giorno! via @NYTimes - davcarretta : Tre mesi di divieto delle esportazioni. In alto la bandiera dell’Ue che vaccina come gli Usa, invece di essere 5 se… - LucaFerrettiEvo : RT @alice_ledda_: Visti gli autori sospetto che presto Fauci cambierà idea sul delay dei vaccini e tutti quelli di 'UK richiamo dopo tre m… - TeredjVieira : @CottarelliCPI Lockdown più pesanti? Uk in tre mesi hanno risolto con i vaccini. Chiedere alla gente sfinita di pazientare -