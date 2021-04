Un posto al sole: Nina Soldano a Pasquetta sul set. Quando rivedremo Marina? (Di sabato 3 aprile 2021) Come sapete, tramite social network Nina Soldano ha diffuso di recente la notizia ufficiale del suo ritorno a Un posto al sole, dopo un periodo di pausa durato alcuni mesi e di cui si è molto parlato sul web e non solo. Contemporaneamente all’annuncio, è uscita anche un’intervista sul settimanale Gente in cui l’attrice parla proprio del suo rientro a Upas, sottolineando che la sua Marina Giordano ormai “si è riposata abbastanza“… È arrivato il momento di riprenderla per mano e di accompagnarla in nuove storie! Nell’intervista, Nina anticipa anche che a Pasquetta sarà sul set e quindi il momento in cui la rivedremo in tv non è evidentemente lontanissimo. Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram ... Leggi su tvsoap (Di sabato 3 aprile 2021) Come sapete, tramite social networkha diffuso di recente la notizia ufficiale del suo ritorno a Unal, dopo un periodo di pausa durato alcuni mesi e di cui si è molto parlato sul web e non solo. Contemporaneamente all’annuncio, è uscita anche un’intervista sul settimanale Gente in cui l’attrice parla proprio del suo rientro a Upas, sottolineando che la suaGiordano ormai “si è riposata abbastanza“… È arrivato il momento di riprenderla per mano e di accompagnarla in nuove storie! Nell’intervista,anticipa anche che asarà sul set e quindi il momento in cui lain tv non è evidentemente lontanissimo. Unal: tutte le nostre news anche su Instagram ...

