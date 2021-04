Tommaso Zorzi ed Elettra svelano perché si sono allontanati in passato (Di sabato 3 aprile 2021) Il rapporto tra Tommaso Zorzi ed Elettra Questo pomeriggio a Verissimo tra gli ospiti più attesi Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. I due si sono ritrovati a lavorare insieme come opinionisti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e condividono il ruolo insieme a Iva Zanicchi. In passato Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini erano molto amici, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 3 aprile 2021) Il rapporto traedQuesto pomeriggio a Verissimo tra gli ospiti più attesiedLamborghini. I due siritrovati a lavorare insieme come opinionisti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e condividono il ruolo insieme a Iva Zanicchi. InedLamborghini erano molto amici, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

mtvitalia : Buon compleanno a Tommaso Zorzi! ?? Lo festeggiamo tornando a dove tutto è iniziato, per applaudire quanta incredibi… - fanpage : Buon compleanno a Tommaso Zorzi! #tzday - redazioneiene : Buon compleanno @Tommaso_Zorzi! ?? Che i nostri auguri arrivino direttamente a l’#isola e occhio che #LeIene e la… - Valsxxxx : RT @Federicag2000: L’ultima ospitata di Maurizio Costanzo risale ad Amici 2012, programma della moglie Maria De Filippi. Dopo circa 9 anni… - Parpiglia : @95giada @Vero031116 @tommaso_zorzi 20.45 in onda per 10 puntate ...???? -