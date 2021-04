Temptation è solo un ricordo, dopo Roberta bebè in arrivo anche per Flavio (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Flavio Zerella e Nunzia Sansone stanno per allargare la famiglia. Il pr beneventano ha annunciato sui social che sta per diventare papà per la prima volta: la fidanzata è in dolce attesa e Flavio ha svelato anche il sesso del bebè: “Saremo genitori di una bellissima femminuccia – ha scritto – e nessuno potrà ostacolarci in questo giorno di gioia, i figli sono doni di Dio e noi siamo stati fortunati, tutto il resto non conta. Ho sentito dentro di me di chiederti la mano e solo io e te sappiamo quanto ci amiamo e stiamo costruendo. Ti Amo”. Zerella e la compagna hanno partecipato a Temptation Island in due edizioni diverse. Flavio in coppia con Roberta Mercurio nell’estate del 2016. La Sansone con l’ormai ex fidanzato Arcangelo Bianco nel 2019. Sia Nunzia che ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Flavio Zerella e Nunzia Sansone stanno per allargare la famiglia. Il pr beneventano ha annunciato sui social che sta per diventare papà per la prima volta: la fidanzata è in dolce attesa e Flavio ha svelatoil sesso del: “Saremo genitori di una bellissima femminuccia – ha scritto – e nessuno potrà ostacolarci in questo giorno di gioia, i figli sono doni di Dio e noi siamo stati fortunati, tutto il resto non conta. Ho sentito dentro di me di chiederti la mano eio e te sappiamo quanto ci amiamo e stiamo costruendo. Ti Amo”. Zerella e la compagna hanno partecipato aIsland in due edizioni diverse. Flavio in coppia conMercurio nell’estate del 2016. La Sansone con l’ormai ex fidanzato Arcangelo Bianco nel 2019. Sia Nunzia che ...

