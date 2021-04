Sviluppo & Under, il nuovo programma per i giovani della Federvela (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo la fase progettuale e di impostazione, è partito da gennaio 2021 il nuovo programma tecnico FIV denominato Sviluppo & Under (S&U), dedicato specificamente alla delicata fase di attività agonistica degli atleti nel passaggio dalle classi propedeutiche giovanili alle classi Olimpiche. S&U è un programma della Federazione per le classi Olimpiche per il quale il Settore giovanile si affianca a quello Assoluto di Preparazione Olimpica, si avvale inoltre dell’importante collaborazione dell’Istituto di Scienza dello Sport del CONI e chiama in causa anche le strutture territoriali FIV, Zone, Circoli e i rispettivi allenatori e preparatori. Sviluppo & ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo la fase progettuale e di impostazione, è partito da gennaio 2021 iltecnico FIV denominato(S;U), dedicato specificamente alla delicata fase di attività agonistica degli atleti nel passaggio dalle classi propedeuticheli alle classi Olimpiche. S;U è unFederazione per le classi Olimpiche per il quale il Settorele si affianca a quello Assoluto di Preparazione Olimpica, si avvale inoltre dell’importante collaborazione dell’Istituto di Scienza dello Sport del CONI e chiama in causa anche le strutture territoriali FIV, Zone, Circoli e i rispettivi allenatori e preparatori.; ...

