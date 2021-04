(Di sabato 3 aprile 2021) (Adnkronos) – “Nessuna ombra -conclude- può essere lasciata su questie sulle implicazioni che possono aver avuto sulle nostre istituzioni repubblicane. Così come è sempre più urgente che prosegua il lavoro dell’indagine conoscitiva sulle ingerenze straniere sulla nostra democrazia che la commissione Esteri della Camera dei deputati ha avviato alcuni mesi fa”. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

TV7Benevento : Spionaggio: Romano (Pd), 'Salvini chiarisca rapporti Lega con diplomatici russi' (2)... - TV7Benevento : Spionaggio: Romano (Pd), 'Salvini chiarisca rapporti Lega con diplomatici russi'... - damianofiocc : RT @EdiPressTwit: ??????????????` ????/???? - #spionaggio: arriva la custodia cautelare per Walter #Biot, l'ufficiale italiano accusato di aver vendut… - alexbintqaboos1 : RT @ilriformista: L’ex ambasciatore Nato e a Mosca Sergio Romano parla col Riformista della spy story sull’asse Italia-Russia https://t.co… - EdiPressTwit : ??????????????` ????/???? - #spionaggio: arriva la custodia cautelare per Walter #Biot, l'ufficiale italiano accusato di aver… -

Ultime Notizie dalla rete : Spionaggio Romano

Il Tempo

'Nessuna ombra - conclude- può essere lasciata su questi rapporti e sulle implicazioni che possono aver avuto sulle nostre istituzioni repubblicane. Così come è sempre più urgente che prosegua il lavoro dell'indagine ...Lo afferma Andrea, deputato del Partito democratico.(Adnkronos) - "Nessuna ombra -conclude Romano- può essere lasciata su questi rapporti e sulle implicazioni che possono aver avuto sulle nostre istituzioni repubblicane. Così come è sempre più urgente ...Antonio Bonagura “Un appassionato disincanto”. Casa Editrice: Graus Edizioni-Collana: Tracce-Genere: Narrativa contemporanea. «Con il tempo, Osvaldo si rese conto di avere modificato non solo le sue [ ...