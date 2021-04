Sondaggi della settimana: un italiano su due è fiducioso su Draghi (Di sabato 3 aprile 2021) I Sondaggi della settimana consegnano dati non incoraggianti per il premier Draghi. La Lega di Salvini ancora il primo partito d’Italia Si avvicina la Pasqua. Ciò significa che si avvicina la terza festività di fila che passeremo lontano da amici e parenti e con restrizioni di mobilità. Queste le regole del DPCM emanato dal premier Draghi per limitare il contagio nei giorni di festività. Giorni a cui seguirà un intero mese di restrizioni in cui nessuna regione potrà tornare nella zona gialla. E così i Sondaggi consegnano lo specchio di una stanchezza di un popolo che nonostante il cambio di guardia è stanca di aspettare. I Sondaggi consegnati da Tecnè con Agenzia Dire consegnano un paese spaccato: solo un italiano su due ha ancora fiducia nel ... Leggi su zon (Di sabato 3 aprile 2021) Iconsegnano dati non incoraggianti per il premier. La Lega di Salvini ancora il primo partito d’Italia Si avvicina la Pasqua. Ciò significa che si avvicina la terza festività di fila che passeremo lontano da amici e parenti e con restrizioni di mobilità. Queste le regole del DPCM emanato dal premierper limitare il contagio nei giorni di festività. Giorni a cui seguirà un intero mese di restrizioni in cui nessuna regione potrà tornare nella zona gialla. E così iconsegnano lo specchio di una stanchezza di un popolo che nonostante il cambio di guardia è stanca di aspettare. Iconsegnati da Tecnè con Agenzia Dire consegnano un paese spaccato: solo unsu due ha ancora fiducia nel ...

Advertising

fanpage : Per la prima volta dopo quasi tre anni la Lega scende sotto il 23% dei consensi. A testimoniarlo è la Supermedia d… - lucatelese : Comunque, oggi Pagnoncelli (sul corriere della sera) ci informa che Italia Viva è giunta al 2.2%. Il minimo storico… - fattoquotidiano : DRAGHI, SONDAGGI IN CALO L'opinione di sei autorevoli osservatori della politica italiana [LEGGI] - Sparpagli : C'è qualcuno del campione che risponde ai sondaggi? Così, giusto per vedere come sono fatti! Fatti nel senso della… - LaskaJuventus : ?? SONDAGGIO: se Chiellini non sarà più in rosa, chi deve essere per voi il Capitano della Juventus la prossima stag… -