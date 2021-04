Serie C, AlbinoLeffe-Pro Vercelli: le ultime su formazioni e dove vederla (Di sabato 3 aprile 2021) Allo stadio Città di Gorgonzola va in scena AlbinoLeffe-Pro Vercelli, interessante sfida fra due formazioni molto ambiziose valevole per la 34esima giornata del Girone A di Serie C. Il via alla gara è fissato alle ore 15:00 di oggi. Il momento dell’AlbinoLeffe I padroni di casa si presentano al match di oggi con un invidiabile stato di forma dopo un periodo di crisi fra febbraio e marzo. I lombardi, infatti, dopo un periodo di 5 partite senza vittorie sono riusciti a centrare i 3 punti 2 volte nelle ultime 3 gare (contro l’Olbia e la capolista Como) e non perdono dal 7 marzo (2-1 contro l’Alessandria). La classifica, però, costringe la squadra di Zaffaroni a guardarsi alle spalle: l’ottava posizione con 47 punti, uno solo in più della Juventus U23 con 2 partite in meno, non fa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Allo stadio Città di Gorgonzola va in scena-Pro, interessante sfida fra duemolto ambiziose valevole per la 34esima giornata del Girone A diC. Il via alla gara è fissato alle ore 15:00 di oggi. Il momento dell’I padroni di casa si presentano al match di oggi con un invidiabile stato di forma dopo un periodo di crisi fra febbraio e marzo. I lombardi, infatti, dopo un periodo di 5 partite senza vittorie sono riusciti a centrare i 3 punti 2 volte nelle3 gare (contro l’Olbia e la capolista Como) e non perdono dal 7 marzo (2-1 contro l’Alessandria). La classifica, però, costringe la squadra di Zaffaroni a guardarsi alle spalle: l’ottava posizione con 47 punti, uno solo in più della Juventus U23 con 2 partite in meno, non fa ...

Advertising

PiacenzaPress : Serie C - L'ultima di campionato slitta al 2 maggio. Il Piacenza di sabato contro Pergolettese e Albinoleffe - _calcio_news_ : #RisultatiCalcio Sabato, 27/03/2021 Inghilterra #ForestGreen 0 #Bolton 1 Italia Serie C Girone A #Olbia 1… - NewsTuttoC : Serie C, l'anticipo va all'AlbinoLeffe: vittoria 2-1 sul campo dell'Olbia - ftg_soccer : GOAL! Olbia in Italy Serie C: Girone A Olbia 1-1 AlbinoLeffe - PEFIORENTINA : Serie C Group A Olbia 1 AlbinoLeffe 1 -