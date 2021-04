Serie A 2020/2021, statistiche ventinovesima giornata: il Torino prova a sfatare il tabù derby (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo la sosta per la Nazionale torna il campionato di Serie A con la 29a giornata che in occasione della Pasqua si svolgerà tutta sabato 3 aprile, alle 12,30 il Milan ospita la Sampdoria: i rossoneri hanno vinto quattro partite delle ultime sei giocate in campionato contro i blucerchiati inclusa quella del 6 dicembre 2020 (un pareggio e una sconfitta). L’ultima volta che la squadra di Pioli si è aggiudicata entrambe le gare stagionali nel torneo con i doriani è stata nella stagione 2015/2016. Alle 15,00 si disputano sette match, l’Atalanta riceve l’Udinese: i nerazzurri hanno trovato i tre punti in cinque degli ultimi sei confronti contro i bianconeri in Serie A (un pareggio) segnando 18 gol (tre reti di media a partita). Il Benevento attende il Parma: l’unico precedente tra le due formazioni considerando il massimo ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo la sosta per la Nazionale torna il campionato diA con la 29ache in occasione della Pasqua si svolgerà tutta sabato 3 aprile, alle 12,30 il Milan ospita la Sampdoria: i rossoneri hanno vinto quattro partite delle ultime sei giocate in campionato contro i blucerchiati inclusa quella del 6 dicembre(un pareggio e una sconfitta). L’ultima volta che la squadra di Pioli si è aggiudicata entrambe le gare stagionali nel torneo con i doriani è stata nella stagione 2015/2016. Alle 15,00 si disputano sette match, l’Atalanta riceve l’Udinese: i nerazzurri hanno trovato i tre punti in cinque degli ultimi sei confronti contro i bianconeri inA (un pareggio) segnando 18 gol (tre reti di media a partita). Il Benevento attende il Parma: l’unico precedente tra le due formazioni considerando il massimo ...

