Meteo Estate 2021 . Stiamo iniziando male, molto male E se la premessa fosse il caldo record. – Assaggio d'Estate? Ma sì, dopotutto siamo appena ad Aprile… Ovviamente stiamo sdrammatizzando uno scenario meteo climatico assolutamente folle, fuori da ogni logica. Non ci abitueremo mai a certi eccessi, c'è

Ultime Notizie dalla rete : premessa fosse Meteo Estate 2021 se la premessa fosse il CALDO RECORD in Aprile Provate a immaginare se l'ondata di caldo che stiamo vivendo fosse arrivata a giugno. I 40°C, probabilmente, sarebbero stati assicurati. Ci siamo salvati per il semplice fatto che siamo appena all'...

Meteo Estate 2021 se la premessa fosse il CALDO RECORD in Aprile

Provate a immaginare se l'ondata di caldo che stiamo vivendo fosse arrivata a giugno. I 40°C, probabilmente, sarebbero stati assicurati. Ci siamo salvati per il semplice fatto che siamo appena all'...