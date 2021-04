Samantha De Grenet sogna Ballando con le stelle, ma c’è un veto (Di sabato 3 aprile 2021) Samantha De Grenet verso Ballando Con Le stelle? Stando alle ultime dichiarazioni rese a Super Guida Tv, sembrerebbe che la showgirl stia già programmando il suo futuro televisivo tenendo ben fisso il grande obiettivo dell’approdo su Rai1. Reduce dal successo al Grande Fratello Vip, conclusosi con la vittoria dell’esplosivo Tommaso Zorzi, Samantha De Grenet sta già pensando ai prossimi progetti lavorativi, senza fare mistero di avere un sogno nel cassetto che vorrebbe realizzare molto presto. Per il momento, non ci sono state repliche da parte della produzione del programma e – in particolare – di Milly Carlucci. Tuttavia, si potrebbe invocare uno stop sulla partecipazione di Samantha De Grenet allo show, poiché ex concorrente di un reality. A ... Leggi su dilei (Di sabato 3 aprile 2021)DeversoCon Le? Stando alle ultime dichiarazioni rese a Super Guida Tv, sembrerebbe che la showgirl stia già programmando il suo futuro televisivo tenendo ben fisso il grande obiettivo dell’approdo su Rai1. Reduce dal successo al Grande Fratello Vip, conclusosi con la vittoria dell’esplosivo Tommaso Zorzi,Desta già pensando ai prossimi progetti lavorativi, senza fare mistero di avere un sogno nel cassetto che vorrebbe realizzare molto presto. Per il momento, non ci sono state repliche da parte della produzione del programma e – in particolare – di Milly Carlucci. Tuttavia, si potrebbe invocare uno stop sulla partecipazione diDeallo show, poiché ex concorrente di un reality. A ...

Advertising

PasqualeMarro : Ballando con le stelle, #SamanthaDeGrenet: “C’è un veto” - Simon39362760 : RT @dea_channel: quando in tv si fanno giochi maliziosi con la divina Samantha De Grenet ?????????? - PasqualeMarro : #SamanthaDeGrenet, bordata incredibile a #MillyCarlucci - thepleasantfeel : RT @dea_channel: quando in tv si fanno giochi maliziosi con la divina Samantha De Grenet ?????????? - tamarsilvamotos : RT @iamcamma1: ?? SAMANTHA DE GRENET ?? Concorrente dalle mille mediazioni e sempre in prima linea, ribadendo l'importanza di essere tutti f… -