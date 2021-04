Roma, per Smalling visita specialistica in Spagna dal prof. Cugat (Di sabato 3 aprile 2021) Per cercare di risolvere i suoi problemi, il difensore inglese della Roma, Smalling è andato a farsi visitare in Spagna, a Barcellona. Toccata e fuga per recarsi dallo specialista, professor Cugat, dal quale si era anche recato Dybala qualche settimana fa e lo stesso Zaniolo. La decisione è stata presa di concerto con la società e lo staff tecnico. Smalling proseguirà le cure concordate puntando al ritorno in campo in Europa League. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021) Per cercare di risolvere i suoi problemi, il difensore inglese dellaè andato a farsire in, a Barcellona. Toccata e fuga per recarsi dallo specialista,essor, dal quale si era anche recato Dybala qualche settimana fa e lo stesso Zaniolo. La decisione è stata presa di concerto con la società e lo staff tecnico.proseguirà le cure concordate puntando al ritorno in campo in Europa League. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

