Quella domanda a Giorgia Meloni Zorzi suda freddo dalla Toffanin | un caso scomodissimo su Canale 5

(Di sabato 3 aprile 2021) A Verissimo Silviaè riuscita a ottenere una piccola esclusiva da Tommaso, che dal suo studio ha fatto sapere ai telespettatori di5 chi sarà il primo ospite di Punto Z, il programma che debutterà il 7 aprile su Mediaset Play. “È nato come una piccola rubrica all'interno del programma e adesso è diventato un format - ha raccontato con orgoglio il vincitore dell'ultimo Grande Fratello Vip - saremo in diretta su Mediaset Play dalle 20.45”. E il primo ospite? Addirittura Maurizio Costanzo, che recentemente lo ha accolto nel suo salotto. Un battesimo di fuoco per: il big della televisione italiana non si scomodava da anni, addirittura la sua ultima ospitata risaliva ad Amici 2021, programma ideato e condottomoglie Maria De Filippi. Segno che Costanzo, così come ...

Advertising

Marghande1 : RT @antoniorestivo5: ma quella dietro è l altalena di mavi punto di domanda #meleklerinsözüvar - Candida62908757 : RT @antoniorestivo5: ma quella dietro è l altalena di mavi punto di domanda #meleklerinsözüvar - Auryyyland : RT @antoniorestivo5: ma quella dietro è l altalena di mavi punto di domanda #meleklerinsözüvar - Margot41364202 : RT @antoniorestivo5: ma quella dietro è l altalena di mavi punto di domanda #meleklerinsözüvar - Luana00712 : RT @antoniorestivo5: ma quella dietro è l altalena di mavi punto di domanda #meleklerinsözüvar -

Ultime Notizie dalla rete : Quella domanda

Il Messaggero Veneto

La seconda vincita più alta del giorno è statada 11.625,00 euro registrata ad Arese, in ... Dunque laè la seguente? Se foste voi, i vincitori, avreste la lucidità per destinare una ...... proscioglimenti, sentenze della Cassazione comedi Carola Rackete che hanno dato ragione ... E allora unaviene spontanea... ad_dyn Quale? A che titolo c'è stato un giudice che su ..."Se questo non bastasse - prosegue l'artista - mia nonna la domanda la compilò mesi fa e fu contattata per essere vaccinata il giorno dopo in cui pubblicai una storia dove la Regione si scusava per il ...Forzature delle case su vetture elettrificate per scongiurare le multe della Ue Audi, Bmw e Mercedes puntato sulle ibride con la spina. In Italia le plug-in sono arrivate al 3% ...