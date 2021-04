Pregliasco: "Dal punto di vista scientifico riaprire le scuole è rischioso" (Di sabato 3 aprile 2021) Secondo Pregliasco la riapertura delle scuole prima di Pasqua ha aggiunto un ulteriore fattore di rischio ad una situazione già delicata. Pregliasco: “Riapertura scuole elemento simbolico che produce ulteriori rischi” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 3 aprile 2021) Secondola riapertura delleprima di Pasqua ha aggiunto un ulteriore fattore di rischio ad una situazione già delicata.: “Riaperturaelemento simbolico che produce ulteriori rischi” su Notizie.it.

Advertising

contropensiero1 : L’allarme lanciato dal presidente del 118 e dal virologo Pregliasco: un mistero che va indagato. A Taranto su 100 p… - Jack53152579 : PREGLIASCO: “MEDICI NO VAX COME IMBOSCATI IN GUERRA, A SUO TEMPO I SOLDATI VENIVANO FUCILATI SUL POSTO”. IL WEB INS… - valy_s : @massimolarobina Galli, Pregliasco ecc.. sono solo delle figurine scelte dal #mainstream per perpetrare il clima del terrore - panibbi : @Mariacr78648357 @Adnkronos Medici suvvia! Quelli come #Pregliasco sono solo degli esaltati che non valgono nulla n… - Mariacr78648357 : @Adnkronos I medici come Pregliasco si devono solo vergognare, state diffondendo notizie false, i vaccinati non son… -